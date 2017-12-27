ента новостей

12:32
Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты
12:23
«Детские Новогодние ёлки 2018» во Двореце конгрессов
10:42
В Красносельском районе обнаружен труп молодого петербуржца
10:35
Разбойное нападение на компьютерную фирму в Московском районе
08:37
Необычный снег
00:08
Молодёжный чемпионат мира по хоккею начался с поражения от Чехии
19:48
Благотворительная акция «Дерево желаний»
19:45
Полное перекрытие съезда на КАД
19:43
Независимая оценка квалификации: “Ключи раздают, а замков нет”.
09:24
Собчак намерена идти до конца
21:54
СКА разгромил «Металлург», Шипачёв набрал 2 очка
14:42
Активисты ОНФ представили проект «Профстажировки»
14:30
300-летие первого яхт-клуба в мире
14:25
Оформление недвижимости доступно в бизнес-офисах МФЦ
14:21
В Приозерском районе Ленобласти задержан педофил
14:16
Стрельба на Васильевском острове
14:12
Акция «Стань Дедом Морозом!»
09:42
Опасные роллы
17:19
«Северсталь», «Амур» и «Спартак» выиграли свои матчи воскресенья в КХЛ
17:39
Грудинин а не Зюганов стал кандидатом в Президенты от КПРФ
00:55
Хиггинс и Курбанов помогли ЦСКА обыграть «Химки» в Евролиге
21:09
Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
19:40
Концерт памяти жертв Холокоста
16:02
Голый мужчина захватил чужую квартиру на улице Брянцева
12:57
В Петербурге стартовала программа ускоренной замены лифтов
10:28
Правительство запретит принудительно высаживать из общественного транспорта малолетних безбилетников
09:58
Президент подписал указ об увековечении памяти Даниила Гранина
09:44
В Приморском районе задержан автоугонщик
09:39
Пожар в квартире в Красносельском районе
09:14
Продолжение реновации
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты

Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты

0
74
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Активисты ОНФ в Петербурге вошли в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в президенты

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге вошли в состав инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ и будут непосредственное участвовать в предвыборной кампании и заниматься сбором подписей в поддержку кандидатуры Путина. В частности, в их числе сопредседатели регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Владимир Васильев и Татьяна Суровцева, председатели ревизионной комиссии Владимир Дербин, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь. Также в инициативную группу по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ вошли активисты Народного фронта из разных регионов, представители Центрального штаба ОНФ, эксперты, координаторы проектов Движения и депутаты Госдумы – активисты ОНФ, в частности координатор "Молодежки ОНФ" Сергей Боярский.

Напомним, собрание состоялось накануне в Москве на ВДНХ. В ходе встречи Владимир Путин был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах 2018 г. С решением о сборе инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина выступил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, который получил одобрение создания такой группы от главы государства. Активисты Народного фронта будут участвовать в предвыборной кампании и заниматься сбором подписей в поддержку кандидатуры Путина.

Ранее Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 18 марта 2018 г. Как заявил президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, он идет на эти выборы как самовыдвиженец. При самовыдвижении кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-12-2017, 17:39
Грудинин а не Зюганов стал кандидатом в Президенты от КПРФ
21-12-2017, 14:41
Представители ОНФ обсудили итоги года на «Форуме Действий»
7-12-2017, 09:41
Эра Путина продолжается
4-12-2017, 12:14
Представители ОНФ рассказали студентам о проектах Народного фронта
3-10-2017, 12:23
Молодым режиссерам рассказали о «Молодежке ОНФ»
15-06-2016, 08:49
Путин на ПМЭФ

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
182
21-12-2017, 08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
0
186
18-12-2017, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
206
18-12-2017, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
189
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
Наверх