Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге вошли в состав инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ и будут непосредственное участвовать в предвыборной кампании и заниматься сбором подписей в поддержку кандидатуры Путина. В частности, в их числе сопредседатели регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Владимир Васильев и Татьяна Суровцева, председатели ревизионной комиссии Владимир Дербин, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь. Также в инициативную группу по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ вошли активисты Народного фронта из разных регионов, представители Центрального штаба ОНФ, эксперты, координаторы проектов Движения и депутаты Госдумы – активисты ОНФ, в частности координатор "Молодежки ОНФ" Сергей Боярский.

Напомним, собрание состоялось накануне в Москве на ВДНХ. В ходе встречи Владимир Путин был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах 2018 г. С решением о сборе инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина выступил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, который получил одобрение создания такой группы от главы государства. Активисты Народного фронта будут участвовать в предвыборной кампании и заниматься сбором подписей в поддержку кандидатуры Путина.

Ранее Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 18 марта 2018 г. Как заявил президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, он идет на эти выборы как самовыдвиженец. При самовыдвижении кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.