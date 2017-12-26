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Собчак намерена идти до конца

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Собчак пойдет на выборы от непарламентской партии

Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак всерьез намерена воплотить в жизнь замысел о своем участии в президентских выборах 2018 года. Ее кандидатура выдвинута партией «Гражданская инициатива».

Программа Собчак называется «123 трудных шага» и затрагивает вопросы внутренней и внешней политики РФ, а также экономический и социальный аспект. Поскольку Ксения Анатольевна идет на выборы от непарламентской партии, теперь для регистрации в качестве кандидата Собчак нужно набрать 100 тысяч подписей.

Эта задача не кажется неразрешенной. Такое количество подписей вполне можно собрать. Как уже отмечалось ранее, Ксения Собчак воспринимает свою кандидатуру как замену графы «Против всех».
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