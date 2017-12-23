Грудинин а не Зюганов стал кандидатом в Президенты от КПРФ

О том, что именно Павел Грудинин станет кандидатом в Президенты России от КПРФ, активно говорилось в последнее время. Согласно партийным традициям, Пленум Центрального Комитета должен был рекомендовать Съезду кандидатуру на высший пост в стране. Альтернативного голосования не проводилось: в бюллетенях была одна фамилия. Сегодня директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин официально выдвинут в Президенты.

Геннадий Зюганов, участвовавший в президентских выборах в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах, возглавит избирательный штаб Грудинина. Зюганов пропустил выборы президента в 2004 году (тогда от Компартии баллотировался Николай Харитонов), не стал 73-летний Геннадий Андреевич выдвигаться и в этот раз.

Ещё одним вероятным кандидатом в Президенты от лево-патриотических сил считался один из основателей партии «Яблоко» Юрий Болдырев. А секретарь ЦК Юрий Афонин озвучил СМИ имена других кандидатов в кандидаты в Президенты от КПРФ. В их число входили сам Афонин, Анатолий Локоть, Леонид Калашников, Сергей Левченко, Дмитрий Новиков. «РБК» уже раскопала, что Грудинин в 2000 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.