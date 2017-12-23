ента новостей

17:39
Грудинин а не Зюганов стал кандидатом в Президенты от КПРФ
00:55
Хиггинс и Курбанов помогли ЦСКА обыграть «Химки» в Евролиге
21:09
Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
19:40
Концерт памяти жертв Холокоста
16:02
Голый мужчина захватил чужую квартиру на улице Брянцева
12:57
В Петербурге стартовала программа ускоренной замены лифтов
10:28
Правительство запретит принудительно высаживать из общественного транспорта малолетних безбилетников
09:58
Президент подписал указ об увековечении памяти Даниила Гранина
09:44
В Приморском районе задержан автоугонщик
09:39
Пожар в квартире в Красносельском районе
09:14
Продолжение реновации
00:36
Хоккейный ЦСКА крупно проиграл дома «Металлургу»
14:44
За электронной подписью обращайтесь в Кадастровую палату
14:41
Представители ОНФ обсудили итоги года на «Форуме Действий»
14:36
В Невском районе задержан мужчина ударивший ножом свою подругу
14:27
Во Фрунзенском районе задержан автоугонщик
08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
07:58
Интернет в автобусах
23:45
«Химки» разгромили «Эфес» в матче Евролиги
14:33
Пожар в коммуналке в центре Петербурга
14:27
В Петербурге карманники в метро обчистили иностранца
10:00
Реальные доходы снижаются
09:14
Пожар в квартире Васильевского острова
00:59
СКА по буллитам проиграл минскому «Динамо»
22:23
«Зенит» победил «Ульм» в Еврокубке, Симонович набрал 21 очко
16:24
Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора
16:11
В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».
13:31
Впервые в России: легендарный британский художник-эксцентрик и японский архитектор-перформер
09:30
Торжественное собрание ветеранов органов государственной власти Ленобласти
09:23
Пожар на горнолыжном курорте в Приозерском районе Ленобласти
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Грудинин а не Зюганов стал кандидатом в Президенты от КПРФ

Грудинин а не Зюганов стал кандидатом в Президенты от КПРФ

0
87
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tvc.ru
Компартия выдвинула беспартийного директора совхоза, а не многолетнего Председателя ЦК КПРФ.

О том, что именно Павел Грудинин станет кандидатом в Президенты России от КПРФ, активно говорилось в последнее время. Согласно партийным традициям, Пленум Центрального Комитета должен был рекомендовать Съезду кандидатуру на высший пост в стране. Альтернативного голосования не проводилось: в бюллетенях была одна фамилия. Сегодня директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин официально выдвинут в Президенты.

Геннадий Зюганов, участвовавший в президентских выборах в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах, возглавит избирательный штаб Грудинина. Зюганов пропустил выборы президента в 2004 году (тогда от Компартии баллотировался Николай Харитонов), не стал 73-летний Геннадий Андреевич выдвигаться и в этот раз.

Ещё одним вероятным кандидатом в Президенты от лево-патриотических сил считался один из основателей партии «Яблоко» Юрий Болдырев. А секретарь ЦК Юрий Афонин озвучил СМИ имена других кандидатов в кандидаты в Президенты от КПРФ. В их число входили сам Афонин, Анатолий Локоть, Леонид Калашников, Сергей Левченко, Дмитрий Новиков. «РБК» уже раскопала, что Грудинин в 2000 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-08-2017, 22:51
Оксана Дмитриева может стать кандидатом в Президенты России
30-05-2017, 22:24
Депутат ЗАКСа избрана в ЦК КПРФ
20-07-2015, 00:20
Умер Геннадий Селезнёв
29-01-2014, 09:35
Зюганов раскритиковал лидеров Майдана
29-01-2014, 09:04
Коммунисты выбирают своего человека
28-01-2014, 13:50
Возмущение Геннадия Андреевича

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
151
21-12-2017, 08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
0
166
18-12-2017, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
185
18-12-2017, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
173
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
Наверх