Памфилова дала отмашку из ЦИК

СМИ уже озвучили сумму расходов на избирательную кампанию президента – более 14 млрд рублей. После публикации решения Совета Федерации о начале президентских выборов кандидаты вправе подавать заявления в Центризбирком. «Питерец.ру» насчитал более 20 желающих занять высший пост в стране, но вспомним нынешний состав ЦИК.

Элла Памфилова стала председателем ЦИК 28 марта 2016 года. Политическая карьера Памфиловой началась в конце 80-х годов с избрания в Верховный Совет СССР. Зампредом ЦИК является бывший депутат Госдумы и чиновник сферы образования Николай Булаев. Секретарь ЦИК – работающая в этой комиссии ещё с 1993 года Майя Гришина.

Старожилом ЦИК можно назвать представителя КПРФ Евгения Колюшина: доктор юридический наук заседает в ЦИК более 20 лет. Бывший премьер-министр Татарстана Василий Лихачёв в 2011 – 2016 годах входил во фракцию КПРФ в Госдуме. Уроженец Ленинградской области Сергей Сироткин представляет в ЦИК фракцию ЛДПР. От «Справедливой России» – родившийся в Ленинграде Николай Левичев. В думской фракции «единороссов» ранее был Александр Клюкин. Бывший глава Карачаево-Черкессии Борис Эбзеев и Сиябшах Шапиев – признанные специалисты в области права. Также в состав ЦИК входят Валерий Гальченко, Александр Кинёв, Валерий Крюков, Антон Лопатин и Евгений Шевченко.