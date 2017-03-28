Сотрудничество с белорусами

Отношения России и Белоруссии имеют довольно долгие и прочные связи. Это не просто партнер, но братский для нас народ. Потому вопрос сотрудничества с белорусами связан не только с социально-экономическими факторами, но и с историческим аспектом.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге прошла встреча местного градоначальника Георгия Полтавченко с руководителем совета нацсобрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем. Стороны обсудили, в каких сферах возможно взаимодействие. Господин Мясникович призвал своих коллег подумать над реализацией совместных проектов.

Стоит отметить, что в прошлом году товарооборот между Петербургом и Белоруссией вырос на 43% по сравнению с показателями 2015 года.