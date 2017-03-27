Митинг против Медведева

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге на Марсовом поле прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Мероприятие приняло характер шествия.

Активисты требовали отставки премьера Дмитрия Медведева. Поводом для подобного развития событий стал нашумевший фильм Алексея Навального «Он вам не Димон», основанный на расследовании Фонда по борьбе с коррупцией, который возглавляет оппозиционер.

Видно, что рейтинг главы кабмина заметно снижается. Уровень доверия к Медведеву в обществе падает. В ходе акции протеста были задержаны более сотни человек. В настоящий момент они все отпущены. На митинге поднимались и другие проблемы, но вопрос отставки премьера был самым актуальным.