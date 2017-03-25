Мадридские дела

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы Полтавченко побывал с рабочим визитом в Мадриде. Петербургский градоначальник прибыл туда во главе делегации. Деловая программа главы города подразумевала встречe с руководителем городского правительства госпожой Сифуэнтес. Затем Полтавченко встретился со своей мадридской коллегой Кармэной.

Особенно стоит отметить встречу с главой Всемирной туристической организации господином Рифаи. Она оказались очень конструктивной. Стороны настроены на укрепление сотрудничества в туристической сфере.

Партнерство такого рода важно для любого города. Петербургские власти делают все возможное для построения и укрепления взаимоотношения с другими странами.