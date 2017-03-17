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Сотрудничество с Таджикистаном

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
tajembassy.ru
Губернатор Полтавченко встретился с послом Таджикистана

«Питерец.ру» неоднократно подчеркивал важность партнерских отношений Петербурга с другими городами и странами. Это сотрудничество всегда осуществляется на взаимовыгодных условиях, потому в нем заинтересованы обе стороны.

Сегодня в Смольном состоялась встреча губернатора Полтавченко с послом Таджикистана господином Саттаровым. Важной темой для обсуждения стал вопрос торгово-экономического партнерства. За прошлый год товарооборот между Петербургом и Таджикистаном составил 38,5 млн. рублей. Была затронута и тема образования, в частности – оказании помощи в изучении русскому языку.

В настоящий момент решается вопрос по поводу поставок сельскохозяйственной продукции из этой страны в Северную столицу России.
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