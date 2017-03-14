Оппозиционная акция

Недовольные властью и принимаемыми ей решениями были, есть и будут. Это недовольство выливается в разные формы, одной из которых является организованная оппозиция. Оппозиционеры проводят различные протестные мероприятия, чтобы привлечь к себе внимание общества.

«Питерец.ру» сообщает, что в субботу 18 марта состоится акция на Марсовом поле. Там пройдет так называемый марш в защиту города. Предполагается, что главной темой акции станет вопрос передачи Исакия в ведение Церкви. Ожидается, что будут затронуты и другие злободневные темы.

Митинг начнется в 14.00. Будет ли какой-то толк от подобной акции? Вряд ли оппозиционеры смогут на что-то повлиять кардинальным образом. Обычно такие протесты ничего не решают.