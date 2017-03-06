Навальный обвинил Медведева

Алексей Навальный обвинил премьера Дмитрия Медведева в коррупции. Свою версию оппозиционер изложил в фильме «Он вам не Димон», представив Дмитрия Анатольевича подпольным миллиардером.

В Кремле отнеслись к «компромату» Навального довольно прохладно, посчитав это фантазией и обычными домыслами. Фигура оппозиционера является достаточно одиозной и спорной. Навальный не вызывает доверия, потому его словам и интерпретации фактов вряд ли кто-то поверит.

Однако «Питерец.ру» обращает внимание на другой момент. Почему-то в очередной раз нападкам подвергается именно Дмитрий Медведев. Создается ощущение, что кто-то начал с ним борьбу и всячески пытается опорочить премьера и снизить его рейтинг.