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Сотрудничество с Поднебесной

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
cbc-spb.com
Власти Петербурга укрепляют связи с китайскими партнерами

Взаимодействие с Китаем является стратегически важным вопросом для Петербурга. Сотрудничество с представителями Поднебесной выгодно для Северной столицы России. Оно касается сфер культуры, туризма, бизнеса и производства. В прошлом году товарооборот между Петербургом и Китаем превысил 5 млрд. $. Эта страна занимает 1 место в рейтинге зарубежных торговых партнеров Северной столицы.

«Питерец.ру» отмечает, что число китайских туристов, посетивший Петербург за последние 5 лет, выросло в 4,5 раза. В 2016 году в городе на Неве побывало более 72 тыс. жителей Поднебесной. Если считать китайских туристов, которые прибыли в Петербург через Москву, эта цифра увеличивается до 300 тыс. человек. Показатели являются довольно внушительными.
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