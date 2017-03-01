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Медведев о санкциях

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rusvesna.su
Премьер призывает быть готовыми к продолжительным санкциям

Глава кабмина Дмитрий Медведев считает, что нашей стране нужно быть готовой на протяжении долгого времени жить с санкциями Запада. Это связано с тем, что США и ЕС предпринимают попытки, чтобы «увековечить» санкции на законодательном уровне, сделав их отмену весьма проблематичной.

Медведев не видит в этом особой проблемы, поскольку опыт последних двух лет показал, что Россия может нормально развиваться даже в условиях внешних ограничений.

«Питерец.ру» тоже считает, что повода для беспокойства нет. Экономика Северной столицы чувствует себя уверенно, имеет хорошие показатели на фоне общероссийских. Нельзя сказать, что санкции нам приятны, но они не настолько проблематичны, чтобы переживать из-за их наличия.
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