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Все-таки смена губернатора?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
majotrade.net
Разговоры об уходе Полтавченко начинаются снова

«Питерец.ру» напоминает, что в СМИ и узких политических кругах периодически возникает тема смены губернатора Петербурга. Сегодня это разговоры поднимаются вновь. Речь идет о якобы принятом Кремлем решении, согласно которому в Петербурге появится новый глава.

По мнению политолога Сергея Цыпляева, это должно произойти в июне текущего года. На это указывают определенные события, о которых эксперт рассказывать не стал, но заявил, что видна общая закономерность.

В качестве кандидата на пост губернатора Петербурга Цыпляев назвал министра транспорта Максима Соколова. Именно на него Москва намерено сделать ставку. Однако все может поменяться, потому исключать вероятность назначения другого человека на эту должность нельзя.
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