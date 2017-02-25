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Импичмент Трампу

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
unian.net
Трампа собираются отстранить – как это может повлиять на нас?

По некоторым сведениям, представители демократической партии США начали подготовку к процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Мы уже привыкли, что события международной политики имеют определенное влияние на Россию в целом и Петербург в частности. Политика влияет на экономику, а экономика определяет уровень жизни граждан.

Приход Трампа к власти стал надеждой, что Соединенные Штаты будут выстраивать отношения с Россией по принципу равноправного партнерства. Трамп, как крупный бизнесмен, понимает эффективность такого взаимодействия.

Что же теперь? Если Трампа отстранят от власти – а «Питерец.ру» считает, что исключать такую возможность нельзя – это может негативно сказаться на позициях России.

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