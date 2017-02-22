Тяжелая утрата

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский градоначальник Полтавченко и глава ЗакСа Макаров выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Виталия Чуркина. Соответствующая телеграмма была направлена в МИД России. В ней были выражены соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего дипломата.

Чуркин оставил яркий след в истории российской дипломатии. На протяжении многих лет он работал на самых ответственных должностях. Укрепление позиций нашей страны на международной арене во многом связано его личным вкладом. Это был выдающийся дипломат, который отличался как профессиональными, так и человеческими качествами. Чуркин пользовался огромным уважением среди российских и зарубежных коллег.