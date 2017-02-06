Смена американской риторики

Избрание Трампа на пост президента США подарило россиянам надежду на улучшение взаимоотношений между странами. Определенный позитив остался и от телефонного разговора двух президентов. Однако постепенно эта эйфория начинает уходить на задний план.

«Питерец.ру» отмечает, что Дональд Трамп высказался о своем уважении к Путину. Но глава Белого Дома все же подчеркнул, что не уверен, удастся ли построить отношения с российским президентом.

Важна еще одна деталь: члены команды Трампа уже высказались против отмены антипроссийских санкций. Очевидно, что американские лидеры считают Крым украинским.

В общем, риторика представителей Вашингтона постепенно начинает меняться. Посмотрим, как это скажется на взаимодействии США и России, на жизни граждан нашей страны и Петербурга.