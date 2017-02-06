Свежие новости

13:01
Беспардонное ограбление салона связи
12:22
Встреча с неведомым в Этнографическом музее
11:02
Первый губернатор оценил строительство в Санкт-Петербурге
08:41
Смена американской риторики
08:22
Получи 100 рублей
21:38
Младенович выиграла труднейший финал у Путинцевой
18:59
В страшном ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
17:19
У Московского вокзала столкнулись два автобуса.
16:52
Таксиста прирезали в Павлово
13:43
Неистовый блеск брилиантов
21:43
Пьяный «перевёртыш»
21:12
Жители Северной столицы охотно делиться своими рецензиями на прочтенные произведения
21:11
Открытие этнопарка в Санкт-Петербурге
19:52
Путинцева сенсационно победила Цибулкову в полуфинале в трёх сетах
19:27
Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово
18:23
Несовершеннолетний негодяй пытался обокрасть соседку по дому
16:36
Младенович стала первой финалисткой St. Petersburg Ladies Trophy
12:59
«Золотое» ограбление
08:32
Проблема с картами метро
07:54
Помощь для малого бизнеса
20:48
Михаил Пиотровский: некие экспозиции в Эрмитаже люди могут воспринять превратно
20:47
Открылась экспозиция «Муза должна работать»
20:45
Чиновники Петербурга не хотят слушать народ?
20:10
СКА вёл в Магнитогорске 3:1, но проиграл по буллитам
18:33
В пожаре на Народной полностью выгорела «двушка»
17:46
Попойка бомжей в Петербурге закончилась членовредительством
15:27
ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги
15:08
Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале
13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
10:05
Новое метро
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Смена американской риторики

Смена американской риторики

0
67
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
apelsin.travel
Трамп и представители его команды сменили тональность высказываний в адрес России

Избрание Трампа на пост президента США подарило россиянам надежду на улучшение взаимоотношений между странами. Определенный позитив остался и от телефонного разговора двух президентов. Однако постепенно эта эйфория начинает уходить на задний план.

«Питерец.ру» отмечает, что Дональд Трамп высказался о своем уважении к Путину. Но глава Белого Дома все же подчеркнул, что не уверен, удастся ли построить отношения с российским президентом.

Важна еще одна деталь: члены команды Трампа уже высказались против отмены антипроссийских санкций. Очевидно, что американские лидеры считают Крым украинским.

В общем, риторика представителей Вашингтона постепенно начинает меняться. Посмотрим, как это скажется на взаимодействии США и России, на жизни граждан нашей страны и Петербурга.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

30-01-2017, 09:46
Начало положено?
21-01-2017, 09:56
Как петербуржцы отнеслись к инаугурации Трампа?
14-01-2017, 09:17
Трамп о санкциях
6-01-2017, 08:45
У Трампа свое мнение
10-11-2016, 08:38
Чего ожидать после победы Трампа?
21-10-2016, 09:50
Почему петербуржцев интересуют президентские выборы в США?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 18:59
В страшном ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
0
81
Вчера, 17:19
У Московского вокзала столкнулись два автобуса.
0
104
4-02-2017, 21:43
Пьяный «перевёртыш»
0
194
4-02-2017, 19:27
Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово
Наверх