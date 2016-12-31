Свежие новости

09:32
Срубил он нашу ёлочку под самый корешок
09:15
Политические итоги
08:59
Самые запоминающиеся события
08:45
Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов
20:31
"Творения из оперения"
20:31
Необычная находка
15:26
Ужален «Осой»
14:08
Перед Новым годом налётчики обнаглели
12:59
Ограбление ювелирного салона в Московском районе
11:33
Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе
08:45
Скандал с лидером дальнобойщиков
08:19
Санкции против «СТЦ»
23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
20:11
3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»
17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
16:19
Ограблена АЗС на Липовой аллее
15:32
Попал в «тренд»?
12:40
Убил собутыльника
10:12
Дюков переизбран
08:52
Ремонт в метро
20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
16:21
Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии
15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
14:58
Ограбление салона сотовой связи
13:46
Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском
09:58
Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни
09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
07:01
Эпидемия гриппа?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Политические итоги

Политические итоги

0
35
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
bbc.com
Каковы политические итоги 2016 года?

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица России стала местом, где решались важные политические вопросы. Здесь состоялись встречи Владимира Путина с главой Еврокомиссии господином Юнкером, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Петербурге прошел очередной Международный экономический форум.

Если нормализовать отношения с Европой в 2016 году России не удалось, то в вопросе с Турцией дела обстоят иначе. Именно Петербург стал фактическим местом примирения обеих стран. События, связанные со сбитым российским самолетом, подорвали отношения России и Турции, но теперь сотрудничество начинает налаживаться.

Определенные надежды вселяет и победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Есть основания полагать, что новый президент Соединенных Штатов будет выстраивать отношения с Россией в рамках конструктивного диалога.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

15-06-2016, 08:49
Путин на ПМЭФ
30-05-2016, 10:30
Давление на главу Еврокомиссии
23-02-2016, 10:48
Италия за сотрудничество
1-10-2015, 06:46
Запад вынужден пересматривать отношения с Россией
17-06-2015, 08:38
Путин посетит международный экономический форум
20-11-2013, 09:18
Переговоры в Петербурге

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
197
29-12-2016, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
98
28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
142
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
0
185
26-12-2016, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Наверх