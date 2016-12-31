Политические итоги

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица России стала местом, где решались важные политические вопросы. Здесь состоялись встречи Владимира Путина с главой Еврокомиссии господином Юнкером, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Петербурге прошел очередной Международный экономический форум.

Если нормализовать отношения с Европой в 2016 году России не удалось, то в вопросе с Турцией дела обстоят иначе. Именно Петербург стал фактическим местом примирения обеих стран. События, связанные со сбитым российским самолетом, подорвали отношения России и Турции, но теперь сотрудничество начинает налаживаться.

Определенные надежды вселяет и победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Есть основания полагать, что новый президент Соединенных Штатов будет выстраивать отношения с Россией в рамках конструктивного диалога.