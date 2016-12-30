Санкции против «СТЦ»

Напакостить напоследок – тактика, показывающая подлость и низость лица или группы лиц, действующих таким способом. К сожалению, именно этой линии поведения в отношении нашей страны придерживается команда действующего пока еще президента США Барака Обамы.

«Питерец.ру» сообщает, что в Вашингтоне ввели новые антироссийские санкции. Они направлены на ряд российских предприятий. В числе этих компаний оказался петербургский ООО «Специальный технологический центр». Причины объявления санкций неизвестны.

Предположительно, данный шаг США в отношении «СТЦ» связан с тем, что предприятие выпускает и поставляет для Минобороны РФ комплексы с беспилотниками. Петербургская компания – один из крупнейших поставщиков для беспилотной разведки России. Потому предприятие попало в немилость Вашингтону.