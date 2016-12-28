Время для итогов

Подходит к концу 2016 год, потому самое время подводить его итоги. В своем интервью информационным агентствам губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко рассказал о том, каким был для города текущий год.

По словам градоначальника, Петербургу удалось пройти сложный период. Город стал возвращаться к тем позициям, которые были утрачены за предыдущих года. Причем преодолеть кризис Петербургу удалось гораздо увереннее многих других регионов.

Экономические показатели в 2016 году заметно улучшились. Доходы города оказались на 2 млрд. руб. больше запланированных. Петербург реализовал в этом году много важных проектов. Отдельных слов заслуживает строительство футбольного стадиона «Крестовский». «Питерец.ру» считает оценку, которую дал губернатор, объективной.