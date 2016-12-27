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» » Важное соглашение

Важное соглашение

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Представители ЕАЭС подписали важный документ

Торговые отношения между странами бывшего СССР имеют большое значение. Потому главы некоторых государств стремятся к активному сотрудничеству. Для этого организуются различные объединения и союзы.

«Питерец.ру» сообщает, что на саммите ЕАЭС главы стран, входящих в это объединение, подписали Таможенный кодекс. Он облегчит таможенные процедуры внутри стран-участниц. Будут также ограничены возможности беспошлинного приобретения товаров в иностранных ИМ.

Ожидается, что изменения вступят в силу в 2018 году. Это обусловлено двумя моментами. Документ должны подписать все страны объединения. С момента подписания всеми участниками до момента внедрения изменений должно пройти не менее одно года. 

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