Важное соглашение

Торговые отношения между странами бывшего СССР имеют большое значение. Потому главы некоторых государств стремятся к активному сотрудничеству. Для этого организуются различные объединения и союзы.

«Питерец.ру» сообщает, что на саммите ЕАЭС главы стран, входящих в это объединение, подписали Таможенный кодекс. Он облегчит таможенные процедуры внутри стран-участниц. Будут также ограничены возможности беспошлинного приобретения товаров в иностранных ИМ.

Ожидается, что изменения вступят в силу в 2018 году. Это обусловлено двумя моментами. Документ должны подписать все страны объединения. С момента подписания всеми участниками до момента внедрения изменений должно пройти не менее одно года.