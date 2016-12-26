Без Лукашенко

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге пройдут саммиты ЕАЭС и ОДКБ. Оба мероприятия носят неофициальный характер, однако это не отменяет их важность.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Северную столицу России. Таким образом, переговоры между ним и Владимиром Путиным не состоятся.

У российского президента запланирован ряд двухсторонних встреч. В частности, Путин проведет переговоры со своим коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

ЕАЭС представляет собой мощное объединение, в которое входят некоторые страны СНГ: Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. На саммите будут и представители Таджикистана.

Подобное партнерство позволяет странам успешно развивать торгово-экономическое сотрудничество.