Президент оптимистичен

Владимир Путин провел очередную итоговую пресс-конференцию. Глава государства ответил на многие вопросы журналистов.

По словам Путина, России удалось заметно снизить темпы инфляции. Наметился рост ВВП. Пусть показатели являются незначительными, но положительная динамика явно на лицо. Существенно сократился отток капитала за рубеж. Наблюдаются серьезные улучшения в сельском хозяйстве.

«Питерец.ру» считает, что определенный повод для оптимизма есть. Этот оптимизм должен быть сдержанным и реалистичным, но перспективы экономического роста после сложного для страны периода все же наблюдаются.

Так что 2017 год для Петербурга и всей России должен стать удачным. Определенные предпосылки к этому есть.