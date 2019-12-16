Броненосец игрунка и дикобраз прошли ветеринарный контроль в Пулково

В ветеринарном пункте пропуска грузового терминала Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль трёх животных – броненосца, дикобраза и игрунки. В результате контроля нарушений в сопроводительных документах обнаружено не было, животные оказались полностью здоровы.

Игрунка и дикобраз отправятся из Ленинградской области Омскую. Обыкновенные игрунки обитают на востоке Бразилии, питаются преимущественно соком растений и насекомыми. Дикобразы распространены в Северной и Южной Америке, на юге Европы, в Африке и Азии. Это крупный грызун, активный в тёмное время суток. Благодаря покрывающим его спину иглам, дикобраз прекрасно защищён от нападений хищников.

Трёхпоясный броненосец прибыл в Ленинградский зоопарк из Вроцлава, Польша. Напомним, что ранее, в рамках обмена, из Петербурга в Польшу отправились 27 животных, среди них - веслоноги Фэи, шлемоносные василиски и зайцы-беляки.

Трёхпоясные броненосцы обитают в Южной Америке, на равнинах и в редколесье. Трёхпоясным эта разновидность броненосца называется в силу особенностей строения панциря, благодаря которым животное способно сворачиваться в шар в случае опасности.