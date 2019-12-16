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Питерец.ру » Общество » Петербургская крыса предсказала курс доллара

Петербургская крыса предсказала курс доллара

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
На выставке «Зоошоу» крыса предсказала курс американской валюты в 2020 году

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге прошла выставка домашних животных «Зоошоу». В этом мероприятии приняла участие ручная крыса. Грызуну было предложено предсказать курс американского доллара в 2020 году.

Делалось это по классической схеме. Зверьку поставили три миски с йогуртом, напротив которых находились таблички с вариантами стоимости. Проигнорировав миски с числами 59 и 69, крыса выбрала миску 62. Таким образом, грызун предсказал, что курс доллара в следующем году составит 62 рубля.

Подобные предсказания получили широкое распространение в наши дни. Сегодня животные, якобы, предугадывают различные события и результаты тех или иных спортивных состязаний. Однако, если посмотреть на все это объективно, то можно увидеть, что подобные предсказания – это банальные шоу.

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