Как правильно хранить пиротехнику?

Новогодние праздники – это время, когда активно используются фейерверки и прочая пиротехника. Однако при неправильном хранении и использовании пиротехнических изделий возникает риск несчастных случаев. Чтобы свести вероятность подобных ситуаций к минимуму, в МЧС разработали специальные правила касательно пиротехники.

Спасатели сообщают, что пиротехника теряет свои свойства после нагревания, ударов или от воздействия излучения. В каких-то случаях пиротехника может и взрываться. Хранить такие изделия нужно в сухом месте при температуре до 30 градусов. Однако помещение не должно быть слишком сухим. Запрещено располагать фейерверки вблизи обогревателей. Нельзя носить фейерверки в карманах или возить в машине.

«Питерец.ру» обращает внимание, что необходимо обращать внимание на качество пиротехники. Она должна находиться в оригинальной упаковке. Важно, чтобы не истек срок годности такого изделия.