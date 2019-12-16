ента новостей

09:05
Петербургская крыса предсказала курс доллара
08:32
Как правильно хранить пиротехнику?
19:27
В Историческом парке сосотоится концерт Государственного рогового оркестра
22:48
«Зенит» уступил «Баварии» в Евролиге, хотя Айон и Монро свели дуэль вничью
08:43
Семья потратила 2 миллиона на поездку в Таиланд
08:40
«Игра в санкции» продолжается
23:09
Поражение от «Маккаби» - признак кризиса не ЦСКА, а тренера Итудиса
08:06
Животные остались без корма
08:03
Проблемы теплосетей обнаружены с высоты птичьего полета
23:20
Петербург присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества»
20:09
Россельхознадзор выявил партию зараженных бананов из Эквадора
16:43
Мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство»
16:39
Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков
15:59
Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге
10:10
Премьера оперы «Дон Жуан»
07:46
Электронные сигареты приравняли к обычным
07:45
Рекламу в кинотеатрах ограничат
01:19
0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год
12:53
Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду
11:22
В Центральном районе задержали карманника
08:04
За мат ее уволят
08:03
В регионе появится завод «Индилайт»
22:54
Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми
16:48
В Петербурге эксперты обсудили проблему нелегальных свалок
16:47
Россельхознадзор выявил факт нелегальной переработки мяса птицы
16:43
Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
14:11
Концерт Эдуарда Хиля (младшего)
12:06
В Калининском районе тушили пожар в квартире
11:35
Театральный гала-тур
10:46
В Петербург не пустили кукурузу для попкорна
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Как правильно хранить пиротехнику?

Как правильно хранить пиротехнику?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В МЧС разработали правила безопасности при хранении пиротехники

Новогодние праздники – это время, когда активно используются фейерверки и прочая пиротехника. Однако при неправильном хранении и использовании пиротехнических изделий возникает риск несчастных случаев. Чтобы свести вероятность подобных ситуаций к минимуму, в МЧС разработали специальные правила касательно пиротехники.

Спасатели сообщают, что пиротехника теряет свои свойства после нагревания, ударов или от воздействия излучения. В каких-то случаях пиротехника может и взрываться. Хранить такие изделия нужно в сухом месте при температуре до 30 градусов. Однако помещение не должно быть слишком сухим. Запрещено располагать фейерверки вблизи обогревателей. Нельзя носить фейерверки в карманах или возить в машине.

«Питерец.ру» обращает внимание, что необходимо обращать внимание на качество пиротехники. Она должна находиться в оригинальной упаковке. Важно, чтобы не истек срок годности такого изделия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-08-2014, 12:50
Какой вид фейерверка выбрать на праздник?
16-11-2012, 07:33
«Зенит» оштрафовали за бросание фанатами пиротехнических изделий
17-09-2015, 00:39
Как правильно хранить продукты в холодильнике?
10-07-2016, 00:19
Выбираем складские стеллажи
24-10-2013, 10:35
Ох уж эти болельщики!
23-01-2017, 21:53
Выбор входной металлической двери

Происшествия на дорогах

0
164
9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
0
214
9-12-2019, 11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
0
212
4-12-2019, 11:48
В Московском районе столкнулись три автомобиля
0
228
2-12-2019, 13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
Наверх