Петербург присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев является региональным координатором проекта Международная образовательная акция "Тест по истории Отечества", который пройдет 13 декабря по всей стране и 42 странах и организована молодежными парламентами России. В Санкт-Петербурге площадки для проведения теста будут работать на базе образовательных учреждений. Своё участие в акции подтвердило 17 площадок.

Проверка знаний по истории будет включать 40 заданий, которые будут охватывать все периоды существования российского государства. В тесте будут вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания подготовлены учеными Военного университета Министерства обороны РФ. Пройти тестирование можно будет абсолютно бесплатно на специальных площадках или онлайн на сайте кдгр.рф (весь день по московскому времени). По итогам участники смогут получить электронный сертификат с количеством данных верных ответов.Полный перечень площадок Теста опубликован на сайте кдгр.рф. Организаторы сообщают о почти 10 тысячах площадках, зарегистрированных в России и за рубежом.

Международная акция «Тест по истории Отечества» станет открывающим мероприятием проекта «Большая история», который направлен на историческое просвещение. Тест по истории Отечества напишут более 700 тысяч человек.

Тест проводится в единый день — 13 декабря 2019 года. Начало теста — 11.00

Список площадок для проведения акции в Санкт-Петербурге: