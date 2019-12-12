Петербург присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев является региональным координатором проекта Международная образовательная акция "Тест по истории Отечества", который пройдет 13 декабря по всей стране и 42 странах и организована молодежными парламентами России. В Санкт-Петербурге площадки для проведения теста будут работать на базе образовательных учреждений. Своё участие в акции подтвердило 17 площадок.
Проверка знаний по истории будет включать 40 заданий, которые будут охватывать все периоды существования российского государства. В тесте будут вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания подготовлены учеными Военного университета Министерства обороны РФ. Пройти тестирование можно будет абсолютно бесплатно на специальных площадках или онлайн на сайте кдгр.рф (весь день по московскому времени). По итогам участники смогут получить электронный сертификат с количеством данных верных ответов.Полный перечень площадок Теста опубликован на сайте кдгр.рф. Организаторы сообщают о почти 10 тысячах площадках, зарегистрированных в России и за рубежом.
Международная акция «Тест по истории Отечества» станет открывающим мероприятием проекта «Большая история», который направлен на историческое просвещение. Тест по истории Отечества напишут более 700 тысяч человек.
Тест проводится в единый день — 13 декабря 2019 года. Начало теста — 11.00
|Город
|Улица
|
Полное (юридическое) наименование
|Санкт-Петербург
|пр. Ветеранов, 14, лит. А
|14, лит. А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Дачный проспект
|3к 2
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 585 Кировского района Санкт-Петербурга.
|Санкт-Петербург
|Ленинский пр
|94к 2
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|просп. Стачек,
|107, корп. 4, С
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №377 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|лица Зины Портновой
|25 к 2 лит А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|пр-т Ветеранов
|57
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249 имени М.В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|бульвар Новаторов
|40 А
|ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга.
|Санкт-Петербург
|пр-т Ветеранов
|14 а
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №277 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|пр. Народного Ополчения,
|135
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №284 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Ленинский проспект
|123 к.4 лит.А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоброазовательная школа № 503
|Санкт-Петербург
|Ленинский проспект
|123 к.4 лит.А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №503 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|ул. маршала казакова
|3/2
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №264 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Народного ополчения
|103 А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Ленинский проспект
|123 к.4 лит.А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 503
|Санкт-Петербург
|Ленинский проспект
|123 к.4 лит.А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 503 Кировского района Санкт-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Трамвайный проспект
|дом 22 литер А
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга "Школа здоровья"
|Санкт-Петербург
|Подводника Кузьмина
|52
|ГБОУ СОШ №539 с углублённым изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга