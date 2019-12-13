Животные остались без корма

«Питерец.ру» сообщает, что в порту Северной столицы задержали 16 тонн корма для животных. Продукция, предназначенная для кошек и собак, была без маркировки, указанной в сертификате. К тому же в документации на товар отсутствовала необходимая информация о производителе. В настоящий момент движение этого груза приостановлено.

В Петербурге нередко возникают случаи, когда пришедший товар оказывается неверно оформленным. Это могут быть проблемы с маркировкой, документацией и прочие моменты. Иногда в город на Неве пытаются ввезти «санкционку» или товар ненадлежащего качества.

В каких-то случаях продукцию приходится утилизировать, в других – движение товара временно приостанавливают до выяснения ситуации. Посмотрим, чем закончится история с кормом.