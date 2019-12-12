Рекламу в кинотеатрах ограничат

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы приняли решение снизить предельное время для рекламы в кинотеатрах. Теперь рекламные блоки перед фильмами будут длиться не более 10 минут. Документ был принят на заседании ЗакСа. Эту инициативу поддержали и депутаты Госдумы.

Инициатором изменений стал депутат Денис Четырбок. По мнению петербургского парламентария, кинотеатры нарушают права зрителей, вынуждая их смотреть эти ролики. Однако Четырбок предложил ограничить это время 20 минутами. Депутаты решили, что оптимальным вариантом станет 10 минут.

Возможно, что теперь на билетах будут указывать реальное время начала фильма. Это позволит зрителям, которые не желают смотреть рекламу, приходить в кинотеатр непосредственно к началу фильма.