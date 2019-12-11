За мат ее уволят

«Питерец.ру» сообщает, что глава администрации Соснового Бора Михаил Воронцов принял решение об увольнении чиновницы Александры Поздняковой. Об этом он сообщил во время планерки в городской администрации.

Напоминаем, что Позднякова позволила себе мат во время своего выступления на региональном молодежном форуме в Петербурге. Она использовала матерщинный синоним слова «работать». Произошедшее вызвало серьезный резонанс.

Воронцов заявил, что муниципальный служащий должен понимать, где находится и что нужно говорить. Он оценил вклад Александры Юрьевны в работу, охарактеризовав ее как позитивного и порядочного человека. Однако глава администрации выразил недоумение относительно такого поступка.