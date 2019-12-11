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Питерец.ру » Общество » За мат ее уволят

За мат ее уволят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Чиновнику, использующую нецензурную лексику во время молодежного форума, уволят

«Питерец.ру» сообщает, что глава администрации Соснового Бора Михаил Воронцов принял решение об увольнении чиновницы Александры Поздняковой. Об этом он сообщил во время планерки в городской администрации.

Напоминаем, что Позднякова позволила себе мат во время своего выступления на региональном молодежном форуме в Петербурге. Она использовала матерщинный синоним слова «работать». Произошедшее вызвало серьезный резонанс.

Воронцов заявил, что муниципальный служащий должен понимать, где находится и что нужно говорить. Он оценил вклад Александры Юрьевны в работу, охарактеризовав ее как позитивного и порядочного человека. Однако глава администрации выразил недоумение относительно такого поступка.

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