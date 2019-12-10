Россельхознадзор выявил факт нелегальной переработки мяса птицы

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе анализа ФГИС «Меркурий» выявлены случаи незаконного оборота продукции животного происхождения индивидуальным предпринимателем Филатовой Натальей Львовной (ИНН 781706929759), осуществляющим деятельность на территории Петербурга.

Специалистами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками следственного комитета Санкт-Петербурга, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России было организовано совместное мероприятие по адресу осуществления деятельности предпринимателем. В результате межведомственной проверки был установлен факт нелегальной переработки мяса птицы. На склад индивидуального предпринимателя поступали тушки цыплят бройлеров без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение продукции, ветеринарно-санитарное состояние товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения.

Поступающая на склад продукция подвергалась переработке в антисанитарных условиях и с нарушением ряда ветеринарно-санитарных правил. Так, например, переработанная продукция, с явными признаками порчи, хранилась в производственном помещении и в не функционирующих холодильных камерах. Вся готовая продукция была упакована в потребительские пакеты без маркировки, на которой должны быть указаны сроки годности, условия хранения, наименование производителя продукции.

По итогам межведомственного мероприятия со склада было изъято более 780 килограммов некачественных товаров. В соответствии с Постановлением Правительства РФ такая некачественная и опасная пищевая продукция подлежит уничтожению.

Специалистами Управления Россельхознадзора были отобраны пробы продукции для исследований на показатели качества и безопасности в ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Результаты проведенных исследований показали превышение содержания в продукции микробиологического показателя КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) в 82 раза. Данный факт свидетельствует о повышенной бактериальной обсемененности продукции и указывает на его возможную порчу. Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызывать пищевые отравления.

По результатам проведенных мероприятий Управлением из «Меркурия» исключена площадка, а также аннулировано уполномоченное лицо ИП Филатовой.

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - тест на микробную безопасность. Данный показатель характеризует качество, свежесть и безопасность продуктов питания. Показатель КМАФАнМ позволяет оценить уровень санитарно-гигиенических условий на производстве, выявить нарушения режимов хранения и транспортировки. В составе КМАФАнМ представлены различные группы микроорганизмов – бактерии, дрожжи, плесневые грибы. Их общая численность свидетельствуют о санитарно-гигиеническом состоянии продукта, степени его обсемененности микрофлорой.