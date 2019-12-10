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Питерец.ру » Общество » В Петербурге эксперты обсудили проблему нелегальных свалок

В Петербурге эксперты обсудили проблему нелегальных свалок

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Опубликовал: miron
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Фото:
vk.com
Специалисты признали, что незаконные места накопления отходов, постоянно появляющиеся в городе, наносят серьезный вред экологии.

6 декабря в Невской ратуше состоялся семинар по вопросам охраны окружающей среды. На встрече эксперты обратили внимание на многочисленные нарушения, связанные с несанкционированными свалками. Проблема является актуальной для города уже несколько лет, так как у Петербурга не осталось собственных мусорных полигонов. Крупные свалки в различных районах регулярно обнаруживают как экологи, так и местные жители. Несмотря на то, что в администрации стараются бороться с проблемой, устраняя выявленные нарушения, выбранных мер недостаточно.
По словам представителей Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в этом году совместно с полицией было возбуждено свыше 70 административных дел и изъято более 20 единиц грузовых автомобилей, использовавшихся для нелегальной перевозки мусора. «Мы привлекаем полицию не для плановых мероприятий, а для проведения рейдов на дорогах с целью выявления незаконного транспортирования отходов и выявления несанкционированных свалок», — рассказал заместитель председателя Комитета Александр Кучаев.
Среди последних случаев можно вспомнить несколько обнаруженных стихийных свалок Невского района. Так, в конце ноября удалось установить организаторов незаконного места накопления ТКО на Советском проспекте. Еще летом на свалку пожаловались горожане, благодаря их помощи были найдены нарушители. По итогам расследования виновных оштрафовали на сумму в 420 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм при обращении с отходами. Кроме того, недавно несколько свалок на Народной улице обнаружили члены экологической общественной организации «Зеленый Фронт». На территории одной из них присутствовали емкости с опасными веществами. С результатами проверки активисты обратились в органы надзора.
В ноябре представители «Зеленого Фронта» также отреагировали на обращения жителей Янино-1. В посёлке людям пришлось столкнуться с запахом мусора из-за деятельности ГУП «Завод МПБО-2». На территории предприятия были массово размещены отходы, что оказалось грубым нарушением гигиенических требований к обезвреживанию ТКО. Стоит добавить, что несоблюдение санитарного законодательства характерно для объектов ГУП «Завод МПБО-2». Предприятию принадлежит закрытый в 2017 году мусорный полигон «Новоселки». Как и завод в Янино-1, «Новоселки» долгое время оставались источником нестерпимого запаха отходов. Жители Приморского района много раз пытались обратить внимание властей на проблему, но полигон прекратил работу только после вмешательства президента Владимира Путина. К сожалению, «Новоселки» до сих пор представляют угрозу для горожан, так как грунты на территории объекта признаны пожаро- и взрывоопасными. Вдобавок, на предприятии никак не построят станцию дегазации, которая позволит значительно снизить объем вредных выбросов в атмосферу.
В ходе семинара специалисты пришли к выводу, что в Петербурге слабо развиты механизмы сотрудничества между ведомствами и оперативными службами в вопросах охраны окружающей среды. Определенно, администрации необходимо направить усилия на создание единой современной системы по обращению с отходами. Если появятся эффективные механизмы утилизации мусора и более суровые меры для нарушителей, число несанкционированных свалок и проблемных объектов постепенно должно сократиться.

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