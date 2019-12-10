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Питерец.ру » Общество » Афганцев обеспечили жильем

Афганцев обеспечили жильем

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56
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербургские ветераны Афганистана получили квартиры

«Питерец.ру» сообщает, что ветераны войны в Афганистане, проживающие Петербурге, были обеспечены жильем. Накануне квартиры получили еще 17 воинов-интернационалистов.

Всего в этом году жилищные условия улучшили 84 ветерана войны в Афганистане. Так что власти Петербурга выполнили обязательства по обеспечению жильем данной категории граждан. Все, кто встал на учет до начала этого года, смог получить эту помощь.

Напоминаем, что в этом году исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля глава города Александр Беглов вручил ветеранам ордена. Помимо этого горские власти всерьез занялись улучшением жилищного вопроса афганцев. Как видим, в этом направлении были достигнуты положительные результаты.

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