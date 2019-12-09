Котельные переведут на газ

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге к 2026 году рассчитывают перевести на газ все котельные. По крайней мере, такую задачу ставит губернатор Александр Беглов. Сегодня в Северной столице имеются некоторые котельные, работающие на угле и мазуте. Эти установки необходимо перевести на экологически чистые источники.

Безусловно, речь идет о котельных, принадлежащих городу. Беглов подчеркнул, что перевод этих комплексов на природный газ приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Решение перевести неэффективные котельные на другое топливо выглядит логичным. Сегодня экологический фактор находится в тренде, потому улучшению данного аспекта уделяется повышенное внимание.