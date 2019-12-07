Заматерилась во время выступления

«Питерец.ру» сообщает, что чиновница из Соснового Бора использовала ненормативную лексику во время выступления перед молодежной аудиторией. Речь идет о начальнице местного отдела по молодежной политике Александре Поздняковой.

На молодежном форуме в Гатчине Позднякова заявила, что для достижения успеха нужно работать. Причем для этого использовался матерный синоним слова «работать». Это выступление вызвало бурную реакцию зала – раздались аплодисменты и крики.

К чему все это?! Использование ненормативной лексики не красит чиновницу. Подобные высказывания – плохой пример и показатель низкого уровня культуры. К тому же русский язык достаточно богат, чтобы можно было обойтись без матерщинного глагола.