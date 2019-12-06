Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения в социальных сетях

Депутаты петербургского ЗакСобрания предложили приравнять сообщения в социальных сетях к официальным обращениям и обязать глав районных администраций и председателей комитетов отвечать на них в установленном законом порядке. Соответствующий документ поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 6 декабря.
Как пояснил один из авторов инициативы Денис Четырбок, документ призван в первую очередь наладить обратную связь с жителями города, которым гораздо проще «написать сообщение во «ВКонтакте» и получить на него оперативный ответ». По мнению парламентария, обращения, которые поступают через страницы в социальных сетях, должны незамедлительно запускаться в работу. При согласии заявителя ответ будут публиковать открыто. Если же вопросы носят личный характер, то отвечать пользователям будут конфиденциально.