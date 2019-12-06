Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения в социальных сетях

Депутаты петербургского ЗакСобрания предложили приравнять сообщения в социальных сетях к официальным обращениям и обязать глав районных администраций и председателей комитетов отвечать на них в установленном законом порядке. Соответствующий документ поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 6 декабря.

Как пояснил один из авторов инициативы Денис Четырбок, документ призван в первую очередь наладить обратную связь с жителями города, которым гораздо проще «написать сообщение во «ВКонтакте» и получить на него оперативный ответ». По мнению парламентария, обращения, которые поступают через страницы в социальных сетях, должны незамедлительно запускаться в работу. При согласии заявителя ответ будут публиковать открыто. Если же вопросы носят личный характер, то отвечать пользователям будут конфиденциально.

– Такой формат общения в какой-то степени будет дисциплинировать чиновников и заставит их держать обещания. Если вопросы в социальных сетях затрагивают интересы многих жителей и касаются, скажем, сроков благоустройства квартала или строительства дорог, то имеет смысл публиковать ответы и на официальных сайтах профильных комитетов и районных администраций, – отметил Денис Четырбок. – Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас, не дожидаясь окончательного принятия закона, выходить в социальные сети, налаживать там связь с жителями и отвечать на вопросы, которые по-настоящему волнуют людей.