Дзюба стал брендом?

Бывший комментатор, а ныне известный блогер Василий Уткин прокомментировал шумиху вокруг Артема Дзюбы. Напоминаем, что футболист подвергся оскорблениям со стороны некоторых болельщиков, из-за чего те были задержаны полицией. Однако многие буквально боготворят Артема. В частности, его любят дети.

По мнению Уткина, Дзюба перестал быть человеком и превратился в некий бренд. Причем Василий придает этому всему негативный окрас. «Питерец.ру» подчеркивает, что с Уткиным можно согласиться лишь отчасти. Да, Дзюба в какой-то мере стал брендом. Но подобного статуса Артем заслужил сам своей игрой и проявлением лидерских качеств. Вне всякого сомнения, Дзюба продолжает оставаться и человеком.

Так что негатив со стороны Уткина – это сугубо личное мнение блогера. Причем далеко не все разделяют его точку зрения.