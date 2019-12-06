Кто стал лидером по вводу жилья?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице составлен рейтинг районов по вводу жилья в эксплуатацию. Лидером по итогам ноября стал Приморский район. Здесь было введено 118,4 тыс. м2 жилой площади.

На втором месте оказался Невский район с показателем 112,7 тыс. м2. Тройку «призеров» замкнул Красносельский район. Там ввели в эксплуатацию за этот период 100,9 тыс. м2. Всего в ноябре введено 538,9 тыс. м2 жилой площади. Это достаточно хорошие показатели. Посмотрим, какими будут эти цифры в следующем месяце.

Жилищное строительство в Петербурге идет активными темпами. Спрос на недвижимость Северной столицы по-прежнему остается высоким. Такая тенденция наблюдается уже на протяжении долгого времени.