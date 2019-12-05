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Питерец.ру » Общество » Сожгли икру

Сожгли икру

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter.tv
В Петербурге сожгли большую партию красной икры

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице была обнаружена большая партия красной икры. Оказалось, что она была незаконно добыта и привезена с Дальнего Востока. В итоге товар общим весом 4,5 тонны был уничтожен.

Продукция прибыла в Петербург из Петропавловска-Камчатского. Она хранилась в помещении, причем каких-либо сопроводительных документов на икру не было. Маркировка тоже отсутствовала, потому определить производителя не представлялось возможным.

Этот товар был признан ненадлежащего качества и опасным. Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти выписало специальное постановление о запрете реализации этой игры. Партия была сожжена, а против нарушителей возбудили уголовное дело.

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