Сожгли икру

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице была обнаружена большая партия красной икры. Оказалось, что она была незаконно добыта и привезена с Дальнего Востока. В итоге товар общим весом 4,5 тонны был уничтожен.

Продукция прибыла в Петербург из Петропавловска-Камчатского. Она хранилась в помещении, причем каких-либо сопроводительных документов на икру не было. Маркировка тоже отсутствовала, потому определить производителя не представлялось возможным.

Этот товар был признан ненадлежащего качества и опасным. Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти выписало специальное постановление о запрете реализации этой игры. Партия была сожжена, а против нарушителей возбудили уголовное дело.