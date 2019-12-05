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Питерец.ру » Общество » Пляжи станут объектами благоустройства

Пляжи станут объектами благоустройства

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургские парламентарии сделали пляжи объектами благоустройства

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы внесли предложение относительно пляжей. По мнению парламентариев, пляжи необходимо признать объектами благоустройства. Такая инициатива нашла поддержку, и соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании.

Это новшество позволит властям устанавливать на пляжах скамейки, оборудовать их дорожками, детским и спортивным инвентарем. Согласно этому закону, пляжи должны быть доступны представителям маломобильных групп. Кроме того, пляжи будут считаться социально значимыми объектами. Это значит, что на них будут распространяться все социальные льготы.

Депутаты будут и дальше работать над этим документом. Закон требует некоторых разъяснений. Возможно, в него будут внесены поправки.

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