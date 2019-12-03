Чем посыпают дороги?!

«Питерец.ру» сообщает, что жители города остались недовольны очисткой дорог от снега. По данным комитета по благоустройству, коммунальщики использовали для этих целей смесь технической соли с песком. Однако в итоге на дорогах образовалась соляная каша.

У коммунальных служб имеется на это свое объяснение. Чтобы снег не превратился в ледяной накат, использовалась пескосолярная смесь, где содержание соли было более 30%. Но некоторые петербуржцы были возмущены выбором такого состава.

Напоминаем, что в Петербурге выпало большое количество снега. Городские службы были вынуждены бросить большие силы для уборки города. Возможно, для посыпки улиц был выбран не самый лучший состав. Однако эти меры необходимы для предотвращения гололеда.