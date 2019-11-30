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Питерец.ру » Общество » Выплатила долг, чтобы улететь во Францию

Выплатила долг, чтобы улететь во Францию

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ngs24.ru
Петербурженка была вынуждена заплатить большой долг за коммунальные услуги

«Питерец.ру» сообщает, что 27-летней женщине пришлось заплатить долг ЖКХ. Она задолжала коммунальщикам 80 тыс. руб. Проблемы возникли, когда девушка не смогла из-за этого вылететь во Францию.

Оказалось, что петербурженка в настоящий момент проживает в той стране, а в Северную столицу приехала, навестить отца. Однако с возвращением в Европу возникли сложности. Поскольку у женщины имелся долг за коммунальные услуги, приставы не разрешали ей выезд во Францию.

В итоге девушка с багажом на руках отправилась погашать задолженность. После улаживания этого вопроса она все же смогла вылететь из Петербурга. Вот какие проблемы возникают, если вовремя не оплачивать задолженность по коммунальным платежам.

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