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Питерец.ру » Общество » Депутаты поддержали законопроект о приравнивании собак-помощников к поводырям

Депутаты поддержали законопроект о приравнивании собак-помощников к поводырям

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33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
Депутаты поддержали законопроект о приравнивании собак-помощников к поводырям

Депутаты петербургского ЗакСобрания Денис Четырбок и Анастасия Мельникова предложили расширить права владельцев собак-помощников, приравняв таких собак к собакам-поводырям. Соответствующие поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» поддержали на заседании комитета по законодательству городского парламента в пятницу, 29 ноября.

Как поясняют авторы документа, в настоящее время в законе прописан только один вид служебных собак – собаки-поводыри, которые помогают незрячим. Однако люди с ограниченными физическими возможностями часто используют и собак-помощников, которые умеют открывать и закрывать двери, ящики, приносить и подавать вещи, поднимать с пола упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать ряд других полезных действий.

– При этом взять собак-помощников с собой в магазин, в аптеку или в парк нельзя, потому что вход животным туда закрыт. Федеральный законодатель сделал исключение только для собак-поводырей, разрешив им сопровождать слепых практически повсюду, – говорит Денис Четырбок. – На наш взгляд, статус собак-помощников должен быть приравнен к статусу поводырей. Наличие такого законного статуса позволит владельцам собак-помощников получать компенсацию на их содержание, а также проходить со своими четвероногими спутниками на различные объекты инфраструктуры, куда доступ с обычными животными попросту запрещен.
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