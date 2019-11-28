В Петербурге выбрали лучшего грумера

В петербургском «Экпофоруме» уже второй день проходит международный форум грумеров «ПитерГрум». Мероприятие можно посетить на выставке производителей товаров для домашних животных «Зооиндустрия».
Сегодня лучшим специалистом породного груминга стала заводчик пуделей и грумер Ольга Марченко с карликовым пуделем по имени Северный стиль Ювелир (Юджин). Судьи единогласно присудили победу собаке с выставочной шоу-стрижкой для пуделя под названием «Скандинавский лев».
Для того, чтобы принять участие в престижном международном конкурсе Ольга и ее четвероногий любимец Юджин ехали на машине 1 500 километров из Архангельска. Долгая дорога для участницы не в новинку, ведь в Петербург на профессиональные конкурсы она приезжает уже в течение года.
Напомним, на III международном форуме грумеров «ПитерГрум» проходят мастер-классы по грумингу и Международный конкурс грумеров. В Конкурсе принимают участие мастера со всей России. Судьи – ведущие эксперты отрасли: Джонни Ли, Паола Акко, Ольга Остапенко и Ольга Архипова.