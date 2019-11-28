В Петербурге выбрали лучшего грумера

В петербургском «Экпофоруме» уже второй день проходит международный форум грумеров «ПитерГрум». Мероприятие можно посетить на выставке производителей товаров для домашних животных «Зооиндустрия».

Сегодня лучшим специалистом породного груминга стала заводчик пуделей и грумер Ольга Марченко с карликовым пуделем по имени Северный стиль Ювелир (Юджин). Судьи единогласно присудили победу собаке с выставочной шоу-стрижкой для пуделя под названием «Скандинавский лев».

Для того, чтобы принять участие в престижном международном конкурсе Ольга и ее четвероногий любимец Юджин ехали на машине 1 500 километров из Архангельска. Долгая дорога для участницы не в новинку, ведь в Петербург на профессиональные конкурсы она приезжает уже в течение года.

«Все началось, с того, что в детстве родители купили мне пуделя. И мне нужно было его стричь. Ну а потом я стала участвовать в выставках. Так все и началось», - комментирует Ольга и отмечает, что ее верный друг очень любит позировать на камеру и быть в центре внимания и рассказывает, что раньше она работала в крупной зоокомпании, а теперь занимается любимым делом - владеет салоном и сетью зоомагазинов в своем родном городе под брендом «4 лапы».

Ольга Марченко: «В первую очередь человеком должна двигать любовь к животным, так как стрижка - это прежде всего поиск формы и силуэта».

Напомним, на III международном форуме грумеров «ПитерГрум» проходят мастер-классы по грумингу и Международный конкурс грумеров. В Конкурсе принимают участие мастера со всей России. Судьи – ведущие эксперты отрасли: Джонни Ли, Паола Акко, Ольга Остапенко и Ольга Архипова.