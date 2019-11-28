На развязке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на км 15 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» в связи с производством работ по устранению деформаций дорожного покрытия проезжей части на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленинградской области полностью перекроют три съезда и организуют реверсивное движение.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «Евротрансстрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.