На развязке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на км 15 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» в связи с производством работ по устранению деформаций дорожного покрытия проезжей части на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленинградской области полностью перекроют три съезда и организуют реверсивное движение.

«В период с 28 ноября по 1 декабря 2019 года будут поочерёдно полностью перекрываться съезды по направлению из Санкт-Петербурга в Агалатово, из Приозерска в Агалатово и из Агалатово в Приозерск» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно будет введено реверсивное движение с ручным регулированием на съезде по направлению из Агалатово в Санкт-Петербург и Приозерск» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Евротрансстрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.