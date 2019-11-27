Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными

Для людей с домашними питомцами могут разработать единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов. С инициативой о принятии поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными выступили депутаты ЗакСобрания Петербурга Денис Четырбок и Сергей Никешин. Соответствующий документ поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 27 ноября.

По замыслу петербургских депутатов, правительство России должно разработать единые для всей страны правила, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными. Сейчас же, поясняют парламентарии, этот вопрос отдан на откуп владельцам заведений, которые сами определяют, пускать на свою территорию животных или нет.

Как подчеркнул Денис Четырбок, ни о каком запрете прохода в магазин с животными в документе и речи не идет.

– Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или банальная боязнь собак, – отметил Денис Четырбок.