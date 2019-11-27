Новая трасса сегодня открывается

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня трасса М-11, соединяющая две российские столицы, открывается. Накануне по ней в тестовом режиме были запущены первые автомобили. Сегодня магистраль начинает работать в обычном режиме.

Строительство этой дороги осуществлялось долгих 9 лет. Протяженность трассы составляет 669 км. Трасса является платной, стоимость проезда по ней составляет 1300-2000 руб. Чтобы добраться из Петербурга в Москву (или наоборот), водители теперь будут тратить около 5,5 часов.

Люди, которые не желают платить за проезд, могут воспользоваться старой бесплатной дорогой М-10. Ее протяженность составляет 710 км. Посмотрим, насколько популярной окажется новая магистраль.