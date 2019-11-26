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Питерец.ру » Общество » В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты

В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты

0
18
Опубликовал: miron
0
Фото:
vk.com
Держать окна плотно закрытыми вынуждены жители Центрального, Петроградского, Красносельского, Колпинского, Приморского и других районов.

Первые жалобы на воздух «с душком» начали поступать еще в прошлый четверг. За один день сотрудники МЧС зафиксировали более 20 заявок и 15 из них исходили с юга мегаполиса. Впрочем, неприятный запах отметили жители практически всех районов Северной столицы. Обитатели двух многоэтажек на Лиговском проспекте отправили претензии по этому поводу в городской водоканал. Кроме того, петербуржцы сообщили и о «едком чесночном смраде» в окрестностях метро. Ситуация осложняется тем, что причина неприятных «ароматов» до сих пор не найдена. Тем временем, от едкого запаха горожан уже не спасают и закрытые окна. «В Красносельском районе вдоль Петергофского шоссе от пр. М. Жукова до ул. Горькавого неприятный запах непонятного происхождения. Похож на запах гари, но ничего вокруг не горит. Запах стоит уже третий день», – негодуют петербуржцы.
Еще хуже обстоят дела в Приморском районе. Местные жители бьют тревогу: помимо неприятных примесей в воздухе, они периодически ощущают еще и привкус металла. «Живу с двумя маленькими детьми в Приморском районе. Проснулись сегодня от того, что невозможно дышать до рвоты у нас троих. Воняет ужасно и глаза слезятся», – рассказывает жительница Петербурга.
Стоит отметить, что подобные жалобы от жителей Приморского района поступают не первый год – долгое время источником неприятного запаха служил полигон «Новоселки», расположенный всего в 20 км от домов. Более 30 лет здесь складировались отходы со всего города. Гигантская свалка в поселке Левашево разрослась до 80 гектаров. В 2017 году площадку для захоронения закрыли, а еще через год наметили план по ее рекультивации. Однако процедура по восстановлению заваленных мусором земель пока идет замедленными темпами. Тонны бытовых отходов продолжают гнить под открытым небом, отравляя жизнь петербуржцев. Минимизировать губительные последствия помогла бы станция дегазации. Однако, несмотря на многочисленные обещания властей, к ее строительству не приступили и по сей день.
Что касается общегородской ситуации, то чиновники сейчас находятся в поиске виновных. Одна из вероятных причин зловонного происшествия в Петербурге – сброс неустановленных вредных отходов. На днях сотрудник водоканала взял с поличным парочку нарушителей. Двое мужчин сливали в канализационный сток нечто из грузовой цистерны.
Вопрос с качеством воздуха - один из самых тяжело разрешимых. Если в случае с водой можно себя обезопасить установкой домашних фильтров, то тут все иначе. Городской воздух и без того отравлен выхлопными газами и выбросами от промышленных предприятий. И каждая внештатная ситуация подливает масла в огонь – накаляет обстановку.

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