Активисты призывают бойкотировать метро

«Питерец.ру» сообщает, что активисты призывают жителей Петербурга бойкотировать «подземку». Такая реакция вызвана сообщением о росте тарифов в общественном транспорте. Причем речь идет о повышении на 10 рублей, которое вступит в силу уже с 1 января.

Представители некоторых движений запланировали протестную акцию, которую наметили на 14 декабря. Они предложили петербуржцам на один отказаться от поездок в метро. Цель данного мероприятия – привлечь внимание властей и добиться нормального диалога.

Посмотрим, как данную идею воспримут жители Северной столицы и какова будет реакция Смольного. Тема повышения стоимости проезда является одной из злободневных. Относительно данного вопроса существуют различные мнения. Остается надеяться, что сторонам удастся договориться.