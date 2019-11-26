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Питерец.ру » Общество » Активисты призывают бойкотировать метро

Активисты призывают бойкотировать метро

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
hellopiter.ru
Активисты выражают протест по поводу повышения цен в метро

«Питерец.ру» сообщает, что активисты призывают жителей Петербурга бойкотировать «подземку». Такая реакция вызвана сообщением о росте тарифов в общественном транспорте. Причем речь идет о повышении на 10 рублей, которое вступит в силу уже с 1 января.

Представители некоторых движений запланировали протестную акцию, которую наметили на 14 декабря. Они предложили петербуржцам на один отказаться от поездок в метро. Цель данного мероприятия – привлечь внимание властей и добиться нормального диалога.

Посмотрим, как данную идею воспримут жители Северной столицы и какова будет реакция Смольного. Тема повышения стоимости проезда является одной из злободневных. Относительно данного вопроса существуют различные мнения. Остается надеяться, что сторонам удастся договориться. 

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