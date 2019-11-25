Гуляли два козла…

«Питерец.ру» сообщает, что жители Приморского р-на Петербурга обнаружили двух козлов. Причем никакой аллегории здесь нет. Речь идет именно о парнокопытных животных, которые спокойно гуляли по ул. Парашютной.

Каких-либо колокольчиков или ошейников на шее козлов не было, из-за чего можно сделать вывод, что животные неместные. Предположительно, козлы пришли из деревни Каменка. Животные вели себя мирно и успели повеселить немало народу. Как именно они оказались в Северной столице, неизвестно.

Интересно, что месяц назад на этой же улице появился кабан. Однако в тот раз прогулка животного закончилась плачевно. Кабан выбежал на дорогу и угодил под колеса автомобиля. В случае с козлами каких-либо происшествий не возникло.