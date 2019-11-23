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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро

Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Замена светильников-факелов на эскалаторе метро вызвало волну возмущения граждан

«Питерец.ру» сообщает, что на эскалаторе ст. метро «Площадь Ленина» произошла замена старых светильников. Медные светильники-факелы демонтируют, а на их место устанавливают более современные лампы.

Данная ситуация вызвала волну негодования. Жители города считают, что светильники-факелы давно стали символом метро. Некоторые специалисты тоже не одобряют такое решение. Они утверждают, что замена старых светильников разрушит архитектурную идею станции.

В метрополитене на это смотрят несколько иначе. Представители «подземки» объяснили замену тем, что действующего освещения было недостаточно. Новые светильники значительно ярче, а это поспособствует снижению уровня травматизма на эскалаторе. Еще нужно учесть, что станция метро не входит в число объектов культурного наследия. В общем, мнения относительно замены светильников разделились.

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